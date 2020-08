“No ai fuochi sì al luna park?”. Il comitato del Gaggetto contro le giostre a Laveno Mombello

Contro l’apertura del Luna Park previsto nella zona del Gaggetto a Laveno Mombello scende in campo il “Comitato volontario area Gaggetto” di cui è presidente Leonardo Faggion.

Rimarcando e apprezzando la scelta dell’amministrazione comunale di non autorizzare lo spettacolo pirotecnico d’agosto il comitato chiede conto al sindaco del perché si sia invece autorizzata l’apertura del luna park.

“Ci preoccupa che sia stata autorizzata l’apertura del Luna Park al Gaggetto che ogni anno richiama migliaia di persone in paese – scrive in una lettera il Comitato -. Ci preoccupa ioltre che a dover adempiere ai controlli sono quegli stessi giostrai che ogni anno ci costringono a chiamare le forze dell’ordine per il non rispetto delle emissione sonore consentite. Ci preoccupa il fatto che gran parte delle persone che abitualmente frequentano il Luna Park sono giovani, gli stessi giovani che non rispettano le normative vigenti in fatto di Covid-19».

La richiesta è quella di rivalutare la decisione: «Vista la giusta decisione di cancellare la manifestazione dei fuochi artificiali la sera di Ferragosto (unica sera) con quale logica l’Amministrazione Comunale intende autorizzare il Luna Park per ben 3 settimane?».