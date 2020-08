Noleggi una e-bike e ricevi i buoni carburanti

Il carburante che ti regala emozioni è uno slogan che subito richiama diversi spot dove le auto sfrecciano a varie velocità con sfondi di diverse bellezze. Non te lo immagini legato al noleggio di una e-bike. A prima vista può apparire anche come una grande contraddizione.

“Da 50 anni ci occupiamo di carburanti. – Racconta Renato Chiodi proprietario di SOMMESE PETROLI S.p.a. – Siamo alla seconda generazione e in questa lunga stagione di lavoro siamo cresciuti puntando sempre alla qualità e all’innovazione. Siamo attenti ai territori dove siamo presenti e abbiamo colto lo stimolo di lanciare un nuovo progetto che a prima vista può sembrare in antitesi con il nostro business, ma non è così. Permettere alle persone di usare una e-bike è offrire un servizio utile e al tempo stesso forniamo uno voucher per l’acquisto del carburante. Al momento non è possibile rinunciare all’auto, ma il futuro sarà sempre più green e noi vogliamo essere parte di questa transizione”.

Ebike emotion – come si legge sul sito ufficiale – è un progetto della Sommese petroli. Semplice nella proposta e immediato nell’utilizzo. È nato dalla passione per la bicicletta e la natura di Oliviero Malorgio e Davide Ferrara, giovani e dinamiche guide cicloturistiche e dalla voglia di innovare di Renato Chiodi che ha voluto condividere con loro l’idea di una nuova mobilità GREEN provando a diffondere e stimolare nelle persone il piacere e il benessere di utilizzare una bici elettrica proprio partendo da chi abitualmente usa per i propri spostamenti l’auto.

Un viaggio in E-BIKE ti consente un approccio LENTO e SENSORIALE. Il vento soffia sulla pelle, l’olfatto percepisce i PROFUMI. La vita si appaga di panorami e di dettagli prima sconosciuti. Perché allora non provare l’esperienza di noleggiare una E-BIKE? O perché non passare una bella e serena giornata con la propria famiglia pedalando per i luoghi incantevoli del nostro territorio? Oppure ancora, perché non condividere una nuova avventura insieme ad altri con uno dei nostri TOUR organizzati?

IL SERVIZIO

Renato Chiodi di Sommese petroli

Cinque passaggi semplici per utilizzare il servizio.

Collegati al sito internet Scegli il modello, quantità di bici, giorno e luogo del ritiro della e-bike Paga online Stampa o conserva sullo smartphone il voucher di ricevuta per ottenere subito lo sconto carburante Sommese petroli che potrai usare quando vuoi. La cifra dello sconto varia da 10 a 25 euro. Al giorno prenotato recati al luogo di ritiro

I punti di ritiro sono:

PV SOMMESE a GAVIRATE – via Verbano 60

PV SOMMESE a SOMMA LOMBARDO – via Don Selva 16

PV SOMMESE a GALLARATE – via Fermi

In tutti i tre punti gli orari sono dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18

Inclusi nel noleggi ci sono il casco, il seggiolino e un kit per riparazioni. In tutti i punti di ritiro ci sono comodi posteggi e vengono indicati tour per tutti.