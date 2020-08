Nozze al sacro Monte per Assunta Lenotti e Virgilio Bernardoni

L’ultima volta che abbiamo parlato di lei è stato quando è andata in pensione “per motivi burocratici” lasciando un vuoto tra le migliaia dei suoi pazienti.

Ma abbiamo parlato anche della sua instancabile attività di volontariato in Nepal dove, come presidente dell’associazione “Amici di Lorenzo” ha creato un ambulatorio per le popolazioni locali, ma anche dell’aggressione subita ad Islamabad durante uno dei suoi viaggi.

Ora, il nome di Maria Assunta Lenotti torna per una bellissima notizia, che vuole suggellare questa nuova fase della sua vita: ieri, 29 agosto 202o, la nota dottoressa varesina si è sposata. La cerimonia, avvenuta nel santuario del Sacro Monte, l’ha vista unirsi in matrimonio con il musicologo Virgilio Bernardoni.

Bernardoni, nato a Varese nel 1958, ha studiato al Conservatorio di Milano e si è laureato al Dams di Bologna. È stato docente di Storia della musica nei Conservatori di Como e Milano e all”Istituto Musicale “G. Puccini” di Gallarate, ricercatore nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell”Università di Torino, dove ha tenuto anche il corso di Storia della musica. Ha insegnato Filologia musicale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell”Università Statale di Milano e attualmente insegna Storia della musica moderna e contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell”Università di Bergamo. Ha pubblicato diversi saggi, soprattutto sull’opera italiana ed è coeditore del periodico “Studi pucciniani”.

Dalla redazione mille auguri ai due illustri varesini per questa nuova e bellissima fase della loro vita.

