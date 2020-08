Nuova (moderata) allerta meteo per temporali forti anche sul Varesotto

Anche sul Varesotto la protezione civile regionale ha spiccato una nuova allerta meteo, seppur di livello moderato, per il rischio di temporali forti. Un campanello di vigilanza in vigore dal pomeriggio-sera di oggi mercoledì 12 agosto, e per la giornata di domani giovedì 13 agosto, quando sono previste condizioni di instabilità, con precipitazioni che tenderanno nella notte ad estendersi da Ovest a Est a gran parte della Lombardia: maggiormente interessata la fascia alpina e prealpina e i settori di pianura occidentale, meno interessata la bassa pianura orientale.

A preoccupare la centrale operativa è soprattutto il fatto che le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità. Anche se probabilmente più spostati su Ossola e Verbano.