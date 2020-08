Obiettivo Saronno presenta la lista dei candidati: “Siamo persone che amano questa città”

Obiettivo Saronno ha presentato la lista dei propri candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 20 e del 21 settembre 2020.

Una squadra composta da ventiquattro persone con un diverso background alle spalle, sicuri di poter dare il meglio per amministrare la città. «Oggi questa squadra è una realtà – commenta la candidata sindaca Novella Ciceroni – è costituita da persone che amano Saronno e che vogliono contribuire a far sì che sia un posto in cui rimanere e non da cui scappare. Non abbiamo paura di studiare, di lavorare e di metterci in gioco, lo facciamo tutti i giorni nelle nostre vite lavorative e famigliari ottenendo sempre ottimi risultati».

La candidata sindaca Ciceroni è di professione un’insegnante e lavora presso l’Istituto Tecnico Industriale “Giulio Riva” di Saronno. Durante il discorso di apertura ha sottolineato l’importanza per un’amministrazione comunale di partecipare a bandi regionali, nazionale ed europei per ottenere risorse da investire sul territorio. Uno dei punti programmatici del gruppo è infatti l’istituzione di un ufficio bandi all’interno del Comune di Saronno, che si occupi esclusivamente di individuare i bandi indicati per la città, preparare i progetti e seguire poi la loro gestione e rendicontazione: «Credo molto nella partecipazione ai bandi pubblici degli enti, perché è uno dei pochi strumenti con i quali si riesce ad ottenere dei finanziamenti sia per realizzare dei progetti di livello, sia per fare la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici».

Ciceroni ha poi presentato i candidati al consiglio comunale della lista civica, assicurando che: «I candidati di Obiettivo Saronno hanno un curriculum simile al mio, l’amministrazione della città è assolutamente alla nostra portata. Nella nostra lista non ci sono fratelli o sorelle, amici o cugini – dichiara la candidata sindaca – non abbiamo fini o interessi di carriera politica né abbiamo degli obiettivi personali o lavorativi da salvaguardare stando dentro l’amministrazione comunale. Il nostro unico obiettivo è Saronno, lo sviluppo delle sue enormi potenzialità e il miglioramento della qualità della vita dei saronnesi».

Di seguito i nome dei candidati presentati: