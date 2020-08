Oggi a Courmayer l’addio a Matteo. Una preghiera sui profili whatsapp

Oggi avrebbe compiuto 26 anni ma “il Signore delle Cime lo ha chiesto alla montagna”. Mamma, papà, i fratelli ma anche gli amici si troveranno oggi a Courmayer, nella chiesetta di Entreves, per dare l’ultimo saluto a Matteo Pasquetto, il giovane morto il 7 agosto sul versante italiano del Monte Bianco, in Valle d’Aosta.

E oggi gli alunni di Marina Consolaro, docente dell’istituto Maria Ausiliatrice, posteranno sul loro stato whatsapp l’immagine di Matteo con questa frase: “Ci hanno insegnato a pregare l’eterna gioia, dona a lui, o Signore”.

“E’ la nostra preghiera per te nel giorno in cui, da lontano, ti salutiamo” spiegano alunni e genitori.

Sul profilo facebook di Matteo, ora diventato “in memoria”,non mancano gli auguri per il suo compleanno: un modo per sentirlo ancora vicino.