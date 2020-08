Da Omar a Sabrina: chi rimanda e chi sfida i tempi bui con il matrimonio

“Galeotto” fu un articolo sul matrimonio rinviato in Giunta a Varese: anche l’assessore all’urbanistica Andrea Civati, come altri, aveva “subito le sorti” del lockdown e ha dovuto rinviare tutto, inventandosi anche un piano B con la sua Martina.

Ma proprio la loro storia ha fatto emergere altre storie tra i lettori, come quella di Omar (nella foto in alto, con sua moglie), che non ha rimandato nulla, ed ha anzi anticipato il tutto: «Io e Kattya sfidiamo la sorte – ci ha spiegato – Non siamo superstiziosi e venerdì 17 ci sposiamo in comune visto che il 25 dovevamo farlo in chiesa. Poi il 17 luglio del 2021 rifacciamo tutto in chiesa, ma intanto ci sposiamo».

Per Omar, il matrimonio del 17 luglio scorso è stato “minimal”: «Ci siamo presentati noi 2, i 2 testimoni e una nostra amica che fa le foto, po solo noi 5 siamo usciti a mangiare. La festa grande la faremo l’anno prossimo.Ci siamo concessi solo un paio di foto ai giardini sul mitico trenino».

La foto sul trenino: con tanti Auguri di felicità per Omar e Kattya

Per Sabrina invece tutto rimandato, «Dopo aver passato mesi a pianificare, chiedere preventivi ai fornitori, pensare a vestiti, cerimonia, inviti – Ci ha scritto dispiaciuta e anche un po’ stanca – Rimandare vuol dire sentire i fornitori, chiedere una nuova data, capire come muoversi, oltre la fatto di dover aspettare ancora. Il mio piano B si attua il 9 ottobre 2021».

Alessandra invece ha scritto “da mamma”: «Mia figlia doveva sposarsi il 20 giugno, ora si sposerà il 9 luglio 2021. Abbiamo rimandato e perciò accettato la prima data disponibile per poter confermare tutti gli impegni presi: cerimonia, fiorista, location, abiti ecc. Se tutto va bene la disponibilita della sala non porterà variazione al numero dei partecipanti, Covid permettendo!».

Come anche i dati che abbiamo pubblicato mostrano, le cerimonie sono profondamente diminuite ma non si sono fermate nel lockdown.

Abbiamo anche avuto modo di scriverne: in particolare per la cerimonia di Azzate, celebrata, anche se ai minimi termini, il 20 aprile scorso, o il matrimonio “su YouTube” celebrato a Malnate il 2 maggio.

Le celebrazioni sono comunque riprese appena è stato possibile, anche se con nuove modalità: anche nella nostra redazione è successo, con Nando Mastrillo e Valeria Arini sposi a luglio: stessa data, festeggiamenti cambiati, ma uguale felicità per tutti.