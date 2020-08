Openjobmetis, viaggio a Brescia con il colpaccio nel mirino

Messa in archivio la dolorosa scoppola d’esordio contro una Milano attualmente troppo forte, la Openjobmetis può ora iniziare un cammino più normale nella Supercoppa varata appositamente per riaprire le danze sotto canestro dopo il lungo stop per il coronavirus.

Nel giro di pochi giorni, la squadra di Attilio Caja disputerà due partite contro avversarie che in questo momento si possono considerare simili: martedì 1 (ore 19,30) Varese sarà ospite della Germani Brescia mentre venerdì sera (20,30) si tornerà a Masnago per la prima sfida stagionale contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

Budget e roster alla mano, Brescia dovrebbe essere più in alto nel ranking rispetto ai biancorossi che però possono seriamente sperare nel colpaccio: la Leonessa di coach Enzo Esposito infatti è ancora a ranghi ridotti viste le assenze di Cline, Ristic, Moss (in panchina senza giocare con Cantù) e con il talentuoso Bortolani non ancora al meglio. Attenzione però a prendere per semplice la trasferta bresciana, perché la Germani all’esordio ha espugnato il PalaDesio, battendo Cantù con un tiro quasi allo scadere segnato da Kalinoski (avversario di Varese nella semifinale di Chalon 2016).

Di certo, la partita di Supercoppa servirà a controllare la situazione della squadra di Caja: in tanti hanno faticato, anche in modo legittimo, contro Milano e sono chiamati ora a mettere sul parquet qualcosa in più. Ciò vale per i playmaker – derby azzurro in regia tra Vitali e l’accoppiata Ruzzier-De Nicolao – e per le ali (lo spauracchio, qui, è Drew Crawford), mentre c’è già una certa curiosità positiva intorno a Morse che ha affrontato Milano a testa alta dando una bella mano al totem Scola. Il quale si misurerà in questi giorni su tante gare a distanza ravvicinata e quindi avrà bisogno di un cambio all’altezza.

Come avviene in ogni precampionato – e la Supercoppa può essere tranquillamente equiparata per quelle squadre senza velleità di qualificazione alle finali – la vittoria non è necessaria, ma è comunque un indicatore di cui tenere conto (l’esempio è sempre la Cimberio 2013, imbattuta in estate e poi vincente nelle prime 10 di campionato…). Per questo l’augurio è che la Openjobmetis torni dal PalaLeonessa con il primo “referto rosa” dell’anno: sarebbe un bel segno di fiducia per una squadra giovane e inesperta in molti dei suoi interpreti. Poi, chiaramente, lo staff di Caja avrà un occhio particolare verso il gioco: con Milano la difesa collettiva è apparsa ancora in ritardo, mentre in attacco si è vista qualche soluzione più interna per provare a innescare Scola (missione spesso riuscita) o gli altri lunghi (risultati decisamente minori, specie nei passaggi dal post alto). Si continuerà su questo canovaccio, così che i giocatori entrino maggiormente nei meccanismi di Caja e inizino a conoscersi meglio tra di loro, anche al di fuori degli allenamenti.

