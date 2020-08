Origgio, Azzalin: “Vicinanza e pieno sostegno all’appello del candidato sindaco di Turate”

Il candidato sindaco di Promuovere Origgio Andrea Azzalin risponde all’appello lanciato da Calzeroni, candidato sindaco dei “Democratici per Turate” in merito all’ospedale di Saronno

In questi anni l’amministrazione di Promuovere Origgio non è stata insensibile all’ospedale di Saronno.

La mozione del maggio 2019 e l’acquisto di 50 saturimetri nonché di 1 ventilatore nel periodo emergenziale del Coronavirus da donare al presidio ospedaliero del Saronnese sono solo un piccolo esempio. Testimoniato anche dall’interesse e dalla sensibilità che il sindaco di Origgio, il dott. Ceriani, ha dimostrato verso i colleghi del comitato.

L’ospedale di Saronno, con un bacino di utenti così importante, non può e non deve essere chiuso. I cittadini devono avere un punto di riferimento, deve ritornare ad essere un’eccellenza per il nostro territorio. Noi abbiamo il dovere di farci portavoce della volontà dei cittadini verso la Regione Lombardia affinché un tale bene non vada perso. Certo, serviranno interventi ed investimenti mirati, ma se ve ne è la volontà tutto è possibile.