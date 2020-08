Padre e figlio in bici da Lavena Ponte Tresa a Pavia sulla via Francisca del Lucomagno

Alessandro e Lorenzo, papà e figlio, hanno percorso l’intero tratto italiano della via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa fino a Pavia.

Galleria fotografica via francisca alessandro moia 4 di 8

«Ho percorso – racconta Alessandro Moia – tutto il viaggio insieme a mio figlio di appena dieci anni. Si tratta di un’esperienza che con un minimo di allenamento è possibile svolgere in pochissimi giorni. Se qualcuno però vuole fare le cose con più calma, può tranquillamente seguire le tappe proposte dalla guida ufficiale (www.laviafrancisca.org), che propone 4 tappe ben distribuite su tutto il percorso».

VIA FRANCISCA, LE INFORMAZIONI SUL CAMMINO

Alessandro e suo figlio Lorenzo hanno diviso il tragitto in tre tappe: la prima da Lavena Ponte Tresa a Varese, la seconda da Varese a Castelletto di Cuggiono, e la terza a da Castelletto di Cuggiono a Pavia. «In totale -spiega Alessandro – se si segue la via fino a Pavia, sono circa 145 Km. Noi ci siamo soffermati in varie località, facendo qualche deviazione e altri piccoli spostamenti e Lorenzo è riuscito a percorrere oltre 240 chilometri in tre giorni».

Dopo aver preparato il necessario per il viaggio e ritirato le credenziali in una delle strutture accreditate, si è pronti a partire. «Il documento – spiega Alessandro – riporta tutti i posti in cui il pellegrino si sofferma. Ogni struttura accreditata appone un timbro sul documento. Ho scaricato le mappe GPX dal sito ufficiale per utilizzarle sul navigatore della bici. Sono molto utili e precise, ma la segnaletica per tutta la via Francisca è altrettanto perfetta, quindi le tracce elettroniche possono anche non essere necessarie. Basta cercare i cartelli con il “fraticello” su sfondo verde o gli adesivi bianco-verdi che indicano la direzione da prendere. Sono numerosi e precisi fino all’arrivo a Pavia. ».