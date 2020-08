Paella, Polenta, Lake Watching e Tombolata lungo le sponde del Ceresio.

Domenica 16 agosto, giornata di San Rocco, la Pro Loco di Porlezza organizza la “Cena sotto le stelle” al centro civico a partire dalle ore 19.00 .

Nel menù paella valenciana, polenta e salsicce alla brace. La Antony Band suonerà sul palco della festa. Già dal primo pomeriggio, a partire dalle 15.00, ‘intero lungolago dal Bar Italia al Monumento ai Caduti sarà occupato dai mercatini dell’artigianato e della creatività fra cui passeggiare fino alla mezzanotte. A partire dalle 21.00, nella piazzetta antistante l’Ottico del Centro, musica live con Hysteria Party Band.

A causa della pandemia non ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio ma non mancheranno alcune novità. Tra queste il “Lake Watching” allestito nel piazzale del Monumento ai Caduti. Si tratta di una straordinaria visione in diretta del lago tra cinema e natura. Un gruppo di sub, armati di telecamera e di microfono, esploreranno i fondali del Ceresio. Le immagini saranno proiettate in tempo reale su un grande schermo e commentate da alcuni esperti.

E per chi preferisce giocare con i numeri e la fortuna la Pro Loco di Claino con Osteno organizza la Tombolata in Piazza Cavour a partire dalle ore 21.00 che promette “ricchi premi” per i vincitori e la certezza di passere una bella serata in compagnia lungo le sponde del lago.