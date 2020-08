Paolo Caldarozzi nominato commissario cittadino di Forza Italia

Paolo Caldarozzi è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia.

Paolo, già consigliere comunale di Leggiuno è un volto storico di Forza Italia: con lui riparte il progetto politico locale di FI a Leggiuno. A lui affidato il compito di tratteggiare le priorità politiche e amministrative per il bene del paese che andrà al voto nel 2021. Fra i primi annunci, oltre la volontà di creare un gruppo coeso di lavoro, quello di iniziare una campagna di tesseramento per ripartire verso nuovi obiettivi e traguardi in vista di un 2021 tutto “azzurro”.