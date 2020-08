Una Paulownia nell’aiuola del Tempio Civico a Busto in memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki

Giovedì 6 agosto alle 11.00, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in collaborazione con il Comitato degli Amici del Tempio civico e JCI Varese (Junior Chamber International), l’organizzazione non governativa internazionale senza scopo di lucro promotrice di un positivo progresso del mondo, organizza la tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime delle bombe atomiche esplose il 6 agosto 1945 a Hiroshima e tre giorni dopo a Nagasaki.

Quest’anno, in occasione del 75esimo anniversario della tragedia, il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore al verde Laura Rogora pianteranno un esemplare di Paulownia nell’aiuola adiacente al Tempio civico (via Fratelli d’Italia), centro di educazione permanente alla pace, dove si trova anche il melograno piantato prima del lockdown dall’Associazione Bianca Garavaglia.

La Paulownia, oltre ad essere di origine asiatica e ad avere importanti caratteristiche ecologiche per le sua capacità fitodepurative, è una pianta molto resistente ed è stata scelta quindi per simboleggiare la necessità di continuare a ricordare nel tempo le atrocità della guerra e le conseguenze che l’umanità ha dovuto sopportare. Vuole essere un pro memoria e un monito per le future generazioni nei pressi del Tempio civico, luogo in cui si coltiva tradizionalmente la memoria e dove il Comitato preparerà un allestimento dedicato alle vittime, come sempre in occasione delle ricorrenze più significative del calendario.