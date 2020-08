Piano Marshall, a Gallarate oltre 3 milioni destinati a 3 infrastrutture

A Gallarate arriveranno 3,180 milioni da Regione Lombardia per tre infrastrutture. Dopo la delibera della giunta regionale per gli interventi da realizzare al fine di favorire la ripresa economica post-Covid, sono stati pubblicati i fondi specifici destinati ai singoli interventi.

Avevamo già parlato dei 2 milioni (1,980) destinati per il collegamento tra via Bolivia e via Valle Nuova, che passerebbe sotto alla linea ferroviaria Gallarate-Luino: è l’investimento più corposo previsto per la città.

Adesso c’è la conferma del collegamento stradale tra via Indipendenza e via Bertacchi: un investimento di 250mila euro per l’accesso bis alla Boschina di Crenna; Sarà realizzato nel 2021.

Una nuova rotonda in viale Milano

Il terzo finanziamento, della somma di 980mila euro, sarà destinato alla costruzione di una nuova rotatoria in viale Milano, in corrispondenza dell’intersezione con via Adige, all’altezza di una nota catena di prodotti elettronici. I lavori per la rotonda sono previsti per il 2023.