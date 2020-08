Il plauso a Palazzo Gilardoni dell’assessore Magugliani per lo spot contro l’abbandono degli animali

Nella settimana scorsa a Palazzo Gilardoni, l’assessore ai grandi eventi di Busto Arsizio, Paola Magugliani, insieme al consigliere Alessandro Albani, ha accolto gli attori Stefano Chiodaroli e Luca Ribezzo coprotagonisti della campagna estiva contro l’abbandono degli animali domestici.

Gli attori, insieme al consigliere Albani, a Luciano Peritore, al giovanissimo Leonardo Caimi e all’europarlamentare Isabella Tovaglieri sono stati interpreti dello spot contro l’abbandono degli animali che ha riscontrato parecchio successo tanto da arrivare all’attenzione di Regione Lombardia. Il momento istituzionale ha previsto la donazione agli attori delle magliette del brand “il bello di vivere a Busto”, in omaggio allo spot girato proprio nel Comune di Busto Arsizio, al Parco Altomilanese. L’assessore Magugliani si è complimentato con il consigliere per il lavoro svolto, per la risonanza avuta anche a livello regionale e si augura di poter collaborare in futuro per altre iniziative di sensibilizzazione civica di questo genere.