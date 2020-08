Polenta d’asporto nel cuore di Varese, così sarà la Festa della Montagna 2020

Non ci sarà il Campo dei Fiori, non ci sarà la location del Grand Hotel e neanche il fascino di mangiare tra i boschi. Ma Varese e i suoi Alpini non vogliono rinunciare a polenta, salsiccia e tutto quello che caratterizza l’attesissima Festa della Montagna. Se infatti quest’anno il covid ha fermato il tradizionale appuntamento gli alpini si sono riorganizzati per offrire comunque un’occasione di stare insieme e -soprattutto- fare del bene.

“L’attuale situazione purtroppo non ci permette di realizzare la Festa della Montagna in cima al Campo dei Fiori, ma vogliamo esserci anche solo con un semplice menù da asporto che richiami comunque i nostri piatti tradizionali, negli anni cavallo di battaglia all’interno della Festa della Montagna” si spiega nella presentazione di Alpini in città 2020.

“Vi invitiamo quindi a venire a trovarci presso la nostra sede in Via degli Alpini 1 a Varese dal 7 al 15 agosto dove potrete acquistare dei semplici piatti (polenta salsiccia e funghi-polenta e zola-salamino di cavallo) grazie ai quali anche quest’anno potremo portare avanti la tradizionale beneficienza di Natale verso associazioni del nostro territorio. Saremo presenti ad accogliervi con un sorriso, anche dietro le mascherine che ormai accompagnano la nostra quotidianità, dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 21 a partire dalla sera di venerdì 7 agosto fino al pranzo della giornata di Ferragosto”.

I piatti saranno solo da asporto e “proseguendo sulla strada ecologica intrapresa negli anni precedenti e visto l’apprezzamento dello scorso anno per l’idea delle borracce, anche per quest’anno abbiamo deciso, nel rispetto dell’ambiante, di prepararvi i piatti da asporto in contenitori riutilizzabili”.

“Consapevoli che non sarà la solita Festa -concludono gli alpini- ma con la certezza che stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità vi aspettiamo numerosi e con il piacere di starci vicini nel cuore di Varese”.