Politica, giovani e le sfide future dell’Italia: a Saronno l’incontro con la parlamentare Lia Quartapelle

Si parlerà di giovani, politica e il futuro dell’Italia nel mondo all’incontro che si terrà il prossimo lunedì 7 settembre in piazza Libertà a Saronno.

All’incontro, organizzato da giovani del Partito Democratico, sarà presente la parlamentare e capogruppo del Pd in commissione Esteri alla Camera Lia Quartapelle. Cosa può fare la politica per i giovani? Come lavora un parlamentare? Che ruolo ha l’Italia nel panorama internazionale? Queste saranno alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta nel corso della serata.

L’appuntamento è quindi per lunedì 7 settembre alle ore 20:15 al Pigreco Café in piazza Libertà a Saronno.

