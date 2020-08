“Portici in musica”: a Como quattro concerti per la città

La Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con il Conservatorio di Como, nell’ambito degli eventi “Estate 2020” del Comune di Como propone “Portici in musica”, quattro concerti che si terranno nello spazio sotto al Broletto.

Il primo appuntamento è in programma sabato 22 agosto, alle 21, con un concerto che vedrà protagonisti la mezzosoprano Benedetta Mazzetto e il pianista Michael Jennings.

«In questo momento era importante dare un nostro piccolo contributo musicale alla città, in particolare in uno spazio significativo dal punto di vista storico – dice Luca Levrini, presidente della Fondazione Volta – I portici del Broletto, nella storia e per secoli, hanno infatti rappresentato un luogo di incontro e confronto per la città, un luogo di dibattito per i comaschi per il bene della città. Uno spazio oggi da abitare e da valorizzare. In aggiunta, il Broletto nel Settecento fu un teatro, luogo di spettacolo prima della costruzione del “Sociale”. I portici del Broletto ben si prestano per spettacoli musicali, sia perché al coperto sia perché fruibili per chi si trova in piazza Duomo o via Pretorio. Mi auguro che le persone di passaggio, nel rispetto delle nuove normative di prevenzione per il Covid, possano soffermarsi ed apprezzare anche solo per pochi minuti il profondo piacere di ascoltare musica classica ed essere incantati dalla bellezza e fascino del luogo»

«Siamo onorati e ansiosamente felici di riproporre i nostri giovani talenti in questi concerti situati nel cuore della città – commenta Enzo Fiano, presidente del Conservatorio di Como – Dopo sofferti mesi di chiusura, con la percezione che tutto fosse congelato – ma in realtà il Conservatorio ha brillantemente superato ogni esigenza didattica per via telematica, comprese alcune produzioni video di assoluto rispetto – riproporre e offrire il nostro cuore musicale alla città di Como e ai suoi cittadini è manifestazione di amore, incentivo di fiducia, così come insegnamento civile e composto quale unica via per uscire in modo definitivo da questa pericolosa e subdola emergenza»

La partecipazione ai concerti è libera e gratuita.

Questo il programma dei concerti:

Sabato 22 agosto ore 21

Benedetta Mazzetto mezzosoprano – Michael Jennings pianoforte

F. Schubert, Lied per voce e pianoforte: An den Mond D. 259 – An die Musik D. 547 – Auf dem Wasser zu singen D. 774 – Gretchen am Spinnrade D. 118

W. A. Mozart, Voi che sapete (Le Nozze di Figaro)

W. A. Mozart, Smanie implacabili (Così fan tutte)

G. Bizet, Pres de remparts de seville (Carmen)

J. Massenet, Ces lettres (Werther)

G. Verdi, Stride la vampa (Il Trovatore)

J. Brahms, Tre Intermezzi op. 117

L. Janáček, Auf verwachsenem Pfade (selezione)

Sabato 29 agosto ore 21

Michael Jennings pianoforte (Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con Conservatorio di Como)

L.v Beethoven, Sonata n° 12 op. 26

L.v Beethoven, Sonata n° 30 op. 109

R. Schumann, Geistervariationen WoO 24

Sabato 5 settembre ore 21

Valeria Vecerina violino solista (Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con Conservatorio di Como)

E. Ysaÿe, Sonata per violino solo n° 2 op. 27

J.S. Bach, Partita per violino solo n° 2 BWV 1004

N. Paganini, Capricci per violino solo n° 17 e 23

Sabato 12 settembre ore 21

Roberta Nobile flauto traverso – Marco Cadario clavicembalo (Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con i Solisti dell’Orchestra Antonio Vivaldi)

G.P. Telemann, Sonata in fa magg. TWV 41:F2

J. B. De Boismortier, Sonata in sol min. n° 2 op. 91

B. Galuppi, Sonata n° 5 in do magg.

C. P. E. Bach, Hamburger Sonata in sol magg. Wq133

J. S. Bach, Sonata per flauto in si min. BWV 1030