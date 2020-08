Promessa mantenuta: i Mastini consegnano le mascherine all’ospedale di Varese

E’ avvenuta qualche giorno fa la consegna del materiale sanitario che i Mastini avevano promesso all’ospedale, lanciando una raccolta fondi durante il periodo di lockdown per il Covid-19.

La cifra raggiunta con le donazioni ricevute è stata destinata all’acquisto di mascherine chirurgiche secondo la campagna “I Mastini ringhiano per il Circolo” che aveva, tra gli altri, avuto come promotori anche Michael Mazzacane e il capitano Edoardo Raimondi.

E’ stato il vicepresidente Andrea Longhi a consegnare le mascherine al personale ospedaliero, con tanto di auto ufficiale della società. I tempi burocratici di certificazione ci hanno impedito di effettuare prima la consegna, ma l’impegno societario per ottenere tutto quanto necessario ha consentito comunque di portare a termine l’iniziativa con successo.

«In un momento di difficoltà generale, pieno di incertezze, la società giallonera non dimentica la “sua” Città, alla quale ha sempre cercato di dare molto – spiega una nota della società di Hockey – In questi ultimi anni un concetto molto ricorrente che trapela continuamente dalla dirigenza giallonera è che il Mastino è della Città. Pensiamo che questo gesto sia un modo per dimostrarlo, oltre che un atto di generosità verso chi nei mesi scorsi si è occupato professionalmente di persone malate e in difficoltà e ancora oggi continua a farlo con impegno, dedizione e sacrificio. Per noi ogni promessa è debito e i Mastini hanno rispettato la promessa fatta, mantenendo fede all’impegno preso. Un sincero grazie ai nostri tifosi che hanno dimostrato generosa sensibilità, anche in questa occasione».