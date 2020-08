Proteggiti a lavoro con le mascherine mediche di Cast Bolzonella

Fare impresa è una sfida e per affrontare con la massima serenità i momenti più difficili servono partner affidabili, professionali e pronti a fornire un servizio a misura delle proprie esigenze. Partner come Cast Bolzonella, il produttore di abbigliamento e divise da lavoro che, per supportare le aziende al 100% anche durante l’emergenza sanitaria, ha creato www.antinfortunistica-dpi.it. È l’e-commerce in cui aziende e privati possono acquistare mascherine mediche chirurgiche, FFP2 e altri prodotti anti-Coronavirus.

Il catalogo, composto interamente da prodotti con marchiatura CE, è accessibile anche alle Pubbliche Amministrazioni tramite il portale www.acquistinretepa.it, su cui Cast Bolzonella è recentemente approdata.

Mascherine chirurgiche e FFP2 certificate per aziende e PA su Antinfortunistica-dpi.it

Cast Bolzonella produce da 50 anni abbigliamento da lavoro personalizzato per aziende di ogni genere. Tante le opzioni in catalogo, dalle divise eleganti per ufficio ai camici per laboratorio con certificazione EN 1149. Presente anche l’abbigliamento multinorma, resistente alle fiamme, agli agenti chimici e alle cariche elettrostatiche.

L’azienda porta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la propria proposta di dispositivi anti-Coronavirus. L’offerta si compone di mascherine mediche chirurgiche (Tipo I e Tipo IIR), mascherine per la collettività, in tessuto, FFP2 coniche e pieghevoli, e gel igienizzante per mani.

L’efficacia è garantita sia dalla marcatura CE, presente in ogni prodotto, che dalle specifiche certificazioni. Le mascherine FFP2 sono considerate dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della normativa EN 149:2001 + A1:2009.

Mentre le mascherine chirurgiche RTKZ-001, composte da tre strati, hanno un’efficacia di filtrazione batterica del 95% e vengono certificate in base alla normativa EN 14683. Sono a tutti gli effetti un DM (Dispositivo Medico), secondo le categorie di riferimento del Ministero della Salute.

Ci sono poi le mascherine KN95 e le pratiche mascherine riutilizzabili in cotone (con marchio CE), che possono essere personalizzate con il logo aziendale e sono certificate OEKO-TEX standard 100.

Dove acquistare mascherina chirurgica, gel mani e gli altri prodotti anti-Covid di Cast Bolzonella

Ma dove trovare le mascherine certificate proposte da Cast Bolzonella? Per rispondere alle esigenze del cliente, su www.castbolzonella.it è stata recentemente introdotta la pagina “Mascherine lavabili e riutilizzabili”, dove sono riportate tutte le informazioni tecniche di questi prodotti e i riferimenti per richiedere preventivi.

L’intera offerta di dispositivi di protezione contro il Covid-19 invece è accessibile sul portale dedicato, che fa ovviamente riferimento a Cast Bolzonella, www.antinfortunistica-dpi.it. Qui imprese e privati possono acquistare anche mascherine mediche chirurgiche, FFP2 e gel disinfettante per mani.

Tutti questi prodotti sono disponibili su acquistinretepa.it e presto se ne aggiungeranno altri, perché il catalogo attualmente sul MEPA è in costante aggiornamento.