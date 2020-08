Una raccolta fondi per salvare l’asilo di Travedona Monate

La scuola dell’infanzia di Travedona Monate ha bisogno di una mano per ripartire. La fondazione Asilo infantile Giuditta e Giuseppe Leva ha aperto una raccolta fondi per far ripartire la struttura messa a dura prova dall’interruzione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

La fondazione che gestisce l’asilo si è sempre sostenuta principalmente grazie alle rette che i genitori versano ogni mese, ma con la chiusure delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria le entrate da un momento all’altro si sono interrotte. «È grazie all’intervento dell’amministrazione comunale – spiegano i membri della fondazione – e del sindaco in prima persona che siamo riusciti a evitare la chiusura definitiva della scuola».

Ma per dare alla scuola la possibilità di ripartire al meglio quando a settembre torneranno i bambini c’è ancora bisogno di aiuto. Per questo la fondazione ha deciso di avviare una raccolta fondi con il patrocinio del Comune di Travedona Monate rivolta a chiunque voglia sostenere l’attività della scuola dell’infanzia.

«Ci rivolgiamo ai nostri concittadini – aggiunge la fondazione – nella speranza che possano aiutarci a far rinascere la nostra scuola, affinché anche le generazioni future di bimbi di Travedona Monate potranno vivere l’esperienza della scuola materna in un contesto familiare come hanno fatto i loro genitori e i loro nonni».

Chiunque voglia aiutare la scuola dell’infanzia di Travedona Monate avrà tre possibilità: si potrà innanzitutto destinare il proprio 5 per mille alla fondazione; si potrà versare una donazione attraverso un bonifico bancario direttamente sul conto della fondazione; o in alternativa si potrà lasciare la propria offerta nelle cassette allestite nei negozi del paese.

Per maggiori informazioni sulla scuola dell’infanzia o sulle modalità di donazione è possibile consultare il sito della fondazione a questo link.