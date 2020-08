Come raggiungere la funivia di Laveno Mombello

La Funivia di Laveno Mombello si trova in Via Don C. Tinelli a Laveno Mombello. Si tratta di una delle attrazioni più amate dai turisti che arrivano sul piccolo paese del Lago Maggiore ed è facilmente raggiungibile.

Se siete in automobile, una volta entrati nel paese di Laveno, prendete la Via Alessandro Volta in direzione Luino, continuate per Via Roma. Prendete quindi la traversa Via Don C. Tinelli e proseguite fino in fondo. Troverete le Funivie del Lago Maggiore davanti a voi dove c’è anche un parcheggio.

Altrimenti, potete lasciare la vostra automobile nell’ampio parcheggio del Gaggetto, si trova a poco più di cinquecento metri a piedi. Durante la settimana la sosta è gratuita, mentre la tariffa oraria scatta nei giorni festivi.

Se arrivate in treno, la stazione delle Ferrovie Nord si trova in prossimità del lungolago. Una volta scesi dal treno, percorrete il lungolago e seguite le indicazioni riportate sopra. Anche in questo caso troverete la bindovia a dieci minuti a piedi.

La funivia del Lago Maggiore permette di raggiunger il monte Sasso del Ferro (alt. mt. 1.100 circa) da dove si può ammirare un meraviglioso panorama sul Lago Maggiore, le Alpi, le Prealpi, i laghi lombardi e la pianura Padana. Durata di circa 10 minuti. Per tutte le info, orari di apertura e altro: http://www.funiviedellagomaggiore.it.