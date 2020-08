Recupero area ex Ratti di Luino, Compagnoni: “Una sfida all’insegna della trasparenza e non delle speculazioni”

Franco Compagnoni, candidato sindaco a Luino per la lista “Sogno di frontiera”, interviene sulla delicata partita del recupero Ex Ratti: «È la sfida più strategica, assieme alla salvaguardia del nostro ospedale, che ci attende per i prossimi anni sarà il recupero completo dell’area industriale Ex Ratti ovvero 300 mila metri quadrati che saranno trasformati interamente divenendo un quartiere residenziale, commerciale e con attività legate alla nautica e al turismo».

Secondo il candidato sindaco, il futuro per l’ulteriore sviluppo di Luino passa sopratutto da qui: «Si tratta di una fermata obbligatoria per il rilancio globale del nostro territorio».

«Se i cittadini ci accordassero la loro fiducia e fossimo chiamati a governare – continua Compagnoni – sul punto cruciale in questione eserciteremmo una costante particolare attenzione, in continuità con quanto già messo in campo, all’insegna della massima trasparenza, evitando che interessi particolari e delicati percorsi non lineari possano non legittimamente trovare spazio favorendo attività speculative o di mero profitto. Questo amministrativamente è un punto di inflessibile garanzia dal quale quadrare, nella prospettiva del solo interesse pubblico per Luino, l’ importante strategica riqualificazione del sito industriale auspicata e tanto attesa dal nostro territorio».