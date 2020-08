Referendum, Palazzo: “Troviamo sedi alternative alle scuole per i seggi elettorali”

Il consigliere di Sognare insieme Castellanza Michele Palazzo ha presentato nei giorni scorsi una mozione per cercare una soluzione alternativa all’uso degli immobili scolastici per l’allestimento dei seggi/urne elettorali nelle strutture pubbliche, al fine di non interrompere i programmi scolastici nelle scuole, già in difficoltà per conseguenze della pandemia Covid-19.

«Con questa scelta politica – scrive Palazzo – il voto sul referendum, del prossimo 20/21 settembre, si potrà svolgere regolarmente in altre strutture pubbliche (Uffici Comunali, Sala Colonne, Villa Pomini, Centro Civico, Palazzetto dello Sport, Palestre… )».

La proposta del consigliere di opposizione punta ad evitare l’interruzione delle lezioni in un anno scolastico che sarà già rallentato dall’emergenza coronavirus. La richiesta è quella di discutere la proposta nel prossimo consiglio comunale utile.