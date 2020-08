Renoldi: “Manutenzione straordinaria a Villa Gianetti, è per l’arrivo di Salvini?”

Anna Lisa Renoldi, candidata nella lista Italia Viva Azione + Euro Saronno, con un post su Facebook commenta i lavori di pulizia straordinaria a Villa Gianetti.

«Un intervento massiccio, mai visto in 5 anni, alla presenza dello stato maggiore della Lega – scrive la candidata consigliera -. A mia richiesta, avete sostenuto che l’intervento si è reso necessario per “ l’ inaugurazione della mostra del 12”. Avrei preferito sentirmi dire “settimana prossima sarà ospite in città il nostro Segretario Matteo Salvini, vogliamo fare bella figura” Non avrei avuto nulla da eccepire. Evidentemente, l’onesta intellettuale non vi appartiene».

