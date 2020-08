Rescaldina, la fisarmonica protagonista a La Tela

È la fisarmonica la grande protagonista della serata live in programma sabato 8 agosto a La Tela di Rescaldina. Sul palco dell’osteria sociale del buon essere, realizzata in un immobile sottratto alla criminalità organizzata, è atteso Nicola Cilento, fisarmonicista e virtuosista di uno strumento spesso e troppo banalmente legato alla musica folkloristica. Attorno alla fisarmonica sono nati generi specifici e fatte composizioni ad hoc, senza contare i molti arrangiamenti di famosi brani che sono stati scritti per dare valore alle sonorità complesse di questo strumento.

A La Tela, Nicola Cilento si fa interprete della fisarmonica e della sua musica. Profondo conoscitore dello strumento, ha infatti iniziato a suonarlo fin dall’età di 12 anni perfezionando la tecnica al conservatorio “Spantaconi” di Stresa, Cilento è cresciuto come solista e facendo parte di complessi storici come Fisorchestra Milani, Andromeda Folk, Maltrainsema e Maltra B-folk, misurandosi con la musica classica, quella popolare e il liscio. A Rescaldina propone un repertorio che spazia dalle composizioni di Nicola Piovani fino ai brani della musicista e compositrice messicana Consuelo Velazquez, per approdare alle sonorità moderne di Astor Piazzolla. Non mancheranno i ritmi più classici quali valzer, musette, tanghi e czarde, così chi vuole potrà anche ballare.

Inizio alle 21.45. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.