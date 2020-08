Resta in gravi condizioni la ragazza coinvolta nell’incidente mortale a Parabiago

Sono ancora gravi le condizioni della giovane 20enne rimasta coinvolta nel tragico incidente sul Sempione a Parabiago dove ha perso la vita il nervianese Pietro Calogero.

La ragazza al momento del violento impatto, accaduto domenica 2 agosto, si trovava a bordo della moto guidata da Pietro. Lui è morto sul colpo, lei è stata condotta dall’elisoccorso del 118, in codice rosso, all’Ospedale di Monza dove si trova tutt’ora.

La 20enne di Legnano, ma residente a Parabiago, è ancora in pericolo di vita, è ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica in prognosi riservata.

I funerali di Pietro Calogero, per il momento, non sono ancora stati fissati.

Nel contempo, in questi giorni, alcuni parabighesi e automobilisti di passaggio hanno lamentato la pericolosità di quel tratto di strada.