Riapre alle visite il Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese

Il Fai Giovani riapre per due giorni il Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese alle visite guidate. Un appuntamento molto atteso che ogni anno registra il tutto esaurito e che la delegazione Fai varesina quest’anno ha messo in calendario per le giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto.

Si tratterà di visite da 60 minuti che potranno essere fatte esclusivamente previa prenotazione e seguendo tutte le disposizioni anti-Covid. Per la visita è previsto un contributo di 5 euro per gli iscritti al Fai e i ragazzi dai 9 ai 17 anni mentre per i non iscritti è richiesto un contributo di 10 euro. La vista è gratuita per i bambini fino agli 8 anni di età.

Come prenotare

Alle visite previste per i giorni di sabato 29 e domenica 30 agosto si accede esclusivamente previa prenotazione. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 18 di lunedì 10 agosto dal sito FAIPRENOTAZIONI