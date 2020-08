Riapre il The Space di Cerro Maggiore, bloccato l’acquisto dei posti vicini

Riapre domani, 19 agosto, con le nuove regole di sicurezza anti-covid, il Cinema The Space di Cerro Maggiore. Tutte le sale saranno aperte ma dovrà essere garantita la distanza di un metro tra le persone, a meno che non si faccia parte dello stesso nucleo familiare. A garantire automaticamente la distanza di sicurezza sarà il nuovo sistema di assegnazione dei posti in sala, poichè l’acquisto di posti vicini è stato bloccato. Oltre a questo sarà possibile ospitare, a seconda della capienza, fino un massimo di 200 persone per sala, non di più.

La riapertura delle sale coincide con le uscite del film “Onward – Oltre la magia” mentre bisognerà attendere il 26 agosto per l’attesissimo ritorno di Christopher Nolan con “Tenet”.

Sul sito di The Space e sulla pagina facebook sono presenti tutte le indicazioni per i biglietti già acquistati per gli spettacoli previsti durante le giornate di chiusura che saranno sostituiti con un buono valido di diciotto mesi dalla data di emissione.

«Invitiamo quindi i clienti a presentarsi presso il cinema per il quale avevano acquistato i biglietti con la stampa Pdf ricevuta via mail o con il biglietto cartaceo per ritirare il buono – spiegano da The Space -. La validità di EasyCard e The Space Card con eventuale credito residuo è stata estesa fino al 30 novembre. I clienti in possesso di Christmas Card, in cui sono presenti ancora ingressi non utilizzati, dovranno presentare la card presso il cinema dove è stata acquistata per ricevere un buono, valido per un numero equivalente di ingressi, con scadenza 30 novembre. Il pagamento delle rate mensili è stato sospeso e riprenderà alla riapertura del cinema, mentre la scadenza delle tessere annuali sarà prolungata per un periodo pari a quello di chiusura del cinema». Per eventuali altri chiarimenti inviare una mail: gestionechiusura@thespacecinema.it