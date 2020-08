Ricercato in Austria vagava per Gallarate, senza tetto arrestato nel parco di via Milano

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Gallarate, che unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine per la Lombardia, nei giorni scorsi hanno proceduto a mirati controlli nei parchi e giardini pubblici del centro cittadino, sempre oggetto di particolare attenzione da parte degli uffici di Via Ragazzi del ’99.

L’attività di prevenzione e presenza sul territorio ha interessato diversi parchi e centri di aggregazione cittadini, portando all’identificazione e controllo di oltre 100 persone. In particolare, nel parco di viale Milano è stato rintracciato un quarantunenne rumeno, in Italia senza fissa dimora, che da un primo accertamento presso gli archivi elettronici centralizzati è risultato destinatario di una segnalazione per arresto provvisorio per l’estradizione, emesso dalle competenti autorità Austriache.

Il soggetto è stato quindi accompagnato presso il Commissariato per la sua certa identificazione a mezzo rilievi fotodattiloscopici, che hanno permesso agli agenti di appurare che il provvedimento restrittivo si riferiva proprio alla persona sottoposta a controllo.

Gli ulteriori approfondimenti esperiti presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno hanno confermato l’attualità della segnalazione e pertanto gli operanti hanno proceduto all’arresto ai fini di consegna del cittadino rumeno, che al termine degli adempimenti di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.