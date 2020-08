Rocca di Arona, dalla famiglia Borromeo trecentomila euro per i lavori conservativi

Un contributo importante dalla famiglia Borromeo per completare i lavori conservativi delle mura della rocca di Arona. Ne dà notizia oggi, il sindaco della cittadina, Alberto Gusmeroli, che dalla sua pagina di Facebook annuncia la conferma dell’erogazione di nuovi fondi privati a sostegno del progetto di salvaguardia dell’area.

“Con sincera gratitudine nei riguardi della proprietà della Rocca Borromea di Arona, in comodato gratuito al Comune di Arona sino al 2043, in particolare della persona del Principe Vitaliano Borromeo, vi informo che gli interventi conservativi delle mura riconducibili al primo recinto di fortificazioni del sito potranno essere interamente eseguiti” scrive il primo cittadino.

“Nelle scorse settimane, infatti, le indagini preliminari archeologiche e strutturali relative all’intervento di restauro conservativo e strutturale, che in prima ipotesi prevedevano un costo complessivo di € 300.117,60 (di cui € 200.000,00 finanziati dalla Fondazione Cariplo e altri € 100.117,60 dalla Famiglia Borromeo, a copertura dei restanti costi di intervento e delle spese tecniche), hanno evidenziato un grave rischio strutturale a carico delle mura alte oltre 12 metri. Situazione che rende necessario un intervento di restauro conservativo sulle restanti porzioni di mura (Sala delle Armi e Camera di San Carlo), per il quale è stata stimata un’ulteriore spesa di € 334.700,71. Contattato de me il Principe Vitaliano Borromeo si è reso immediatamente disponibile a sostenere questo ulteriore intervento. Questo generoso ed encomiabile gesto di liberalità nei confronti della Città di Arona, consentirà di completare il restauro conservativo e il consolidamento strutturale delle mura del primo recinto di fortificazioni, che attualmente vede in fase avanzata il restauro dalla Porta del Soccorso, varco di accesso al parco. Anche grazie a grandi persone e benefattori Arona migliora”.