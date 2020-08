Sarà Manuela Scidurlo a guidare la corsa di Fratelli d’Italia alle elezioni di Somma Lombardo

Sarà la Capogruppo in Consiglio Comunale a guidare la corsa di Fratelli d’Italia come candidato Sindaco della città di Somma Lombardo. Il Circolo cittadino ha dato piena fiducia a Manuela Scidurlo “riconoscendo il valore del lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni a palazzo Viani Visconti”.

L’ufficializzazione della candidatura di Scidurlo arriva dopo la clamorosa decisione di Fratelli d’Italia di correre da soli alle prossime elezioni amministrative spaccando l’alleanza di centrodestra .

“Una scelta di prospettiva per la gestione della nostra Città che vuole mettere in discussione vecchi schemi e logiche ormai superate – spiega il circolo di Fdi sommese – . L’obiettivo della squadra è quello di rimettere al centro le qualità migliori, le competenze e il lavoro, senza dover rinunciare alle peculiarità di ognuno. Questo ci impegniamo a fare, consapevoli della difficile ma responsabile scelta fatta che ci dà l’entusiasmo e l’energia per rilanciare un’azione politica efficace e condivisa”.