Scarpe da trekking, maglione, guanti e mascherine: si scende nella grotta del Remeron

Da Ferragosto riapre al pubblico la Grotta Remeron a Comerio. Una partenza rinviata a causa delle normative legate all’emergenza sanitaria.



Secondo la prassi ormai consolidata nelle giornate di apertura ordinarie, il calendario è disponibile sul sito internet, per 4 volte, alle 9.30, 10.00, 15.00 e 15.30, partiranno dalla Colonia Rossi di Barasso, in via al Piano 3, le escursioni lungo i sentieri 10 e 12 del Parco Campo dei Fiori per arrivare poi nel cuore del massiccio, alla profondità di -48 metri all’interno della Grotta Remeron.

Il Covid ha fermato le visite, ma non tutte le attività che la Remeron porta con sé: Comune di Barasso e Parco Campo dei Fiori hanno iniziato i lavori per migliorare l’accessibilità alla Colonia Rossi, vera perla architettonica destinata a diventare sempre più porta sud di accesso al parco naturale mentre, per l’autunno, dal Comune di Comerio, sono previsti lavori di sistemazione del sentiero 12 e della scalinata che porta all’ingresso della Remeron.

Tornare ad aprire la Remeron è un bel messaggio, soprattutto in un periodo con ancora limitazioni agli spostamenti; diventa quindi anche un’occasione per conoscere meglio il nostro territorio e passare alcune giornate con le classiche mete da gite fuori porta.

In aggiunta alle classiche scarpe da trekking e al maglione per ripararsi dagli otto gradi interni alla Remeron, ricordiamo a tutti che sarà necessario portare con sé mascherina e guanti e che, all’ingresso della Colonia Rossi, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea.

Prenotazione obbligatoria dal sito www.grottaremeron.com, per informazioni 0332-1543101.