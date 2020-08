Una serata con il cinema all’aperto a Villa Fara Forni

Torna il cinema all’aperto a Vedano Olona. Venerdì 21 agosto alle 21 sarà proiettato il film “Nelle tue mani”, film del 2018 del regisa francese Ludovic Bernard che firma una commedia romantica che riposa sulle spalle di un giovane protagonista che una volontà di ferro condurrà lontano.

Mathieu Malinski è un ragazzo delle banlieue che vive di espedienti e custodisce un segreto che Pierre Geithner, direttore del Conservatorio di Parigi, vuole rivelare al mondo. Dopo averlo sentito suonare Bach al pianoforte nella hall della Gare de Lyon, Pierre non ha dubbi sul suo talento ma Mathieu fa resistenza e si mette nei guai coi compagni di sempre. Arrestato per furto, chiede aiuto a Pierre che fa commutare la detenzione in una misura alternativa da scontare in Conservatorio. Attirato nel tempio della musica e invaghitosi di Anna, violoncellista virtuosa, Mathieu accarezza progressivamente l’idea di diventare pianista e di partecipare a un prestigioso concorso. La vita però sempre accanirsi e remare contro.

Il film sarà proiettato nel Parco di Villa Fara Forni con ingresso da via Papa Innocenzo XI. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro il 20 agosto alle 11 a questo link .

Gli organizzatori raccomandano il rispetto delle prescrizioni anti Covid e ricordano che in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Ulteriori informazioni al numero 0332 867760.