Sesto Calende piange Ubaldo Baroni: generazioni di sestesi sono passati dalla sua autoscuola

Sesto Calende piange Ubaldo Baroni. Per anni, dal 1966 quando ha aperto l’attività, ha gestito l’autoscuola da dove sono passate generazioni di sestesi.

«Ha scelto di lasciarci in silenzio. Nello stesso stile, pacato ma fermo, grazie al quale ha insegnato a generazioni di sestesi (e non) a mettere “le mani sul volante” – ricorda Marco Limbiati, segretario del Gruppo commercianti di Sesto e ideatore e gestore del blog ilovesestocalende.it, che è il primo urban blog della provincia di Varese e uno dei primi in Italia -. Il Signor Baroni era un volto storico di Sesto Calende, ha arricchito con i suoi insegnamenti ha arricchito la vita di chiunque lo abbia conosciuto. Buon Viaggio Signor Baroni».