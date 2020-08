A settembre sul palco Estense gli artisti varesini premiati da Varese on live

Si concluderà il 10 settembre il contest “Varese on live – Dai voce alla tua arte”, riservato ai giovani artisti del Varesotto, che ha preso il via lo scorso luglio.

Si tratta di un concorso che punta a valorizzare le capacità di musicisti, attori, ballerini ed esperti delle arti circensi presenti sul territorio. “Varese on live” è organizzato da Cooperativa sociale Totem – TotemE20 all’interno del progetto “Peer to…peer tour”, nell’ambito dell’iniziativa regionale “La Lombardia è dei giovani 2019” di cui il Comune di Varese è capofila.

La rassegna di esibizioni punta a dare luce ad artisti tra i 15 e i 35 anni che vogliono mettersi in gioco attraverso la musica, la danza, la recitazione o numeri da circo. I partecipanti si sono sfidati a colpi di social attraverso la propria performance artistica che il team di esperti ha selezionato e pubblicato sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) del progetto. Qui potete vedere i video.

In palio, ora, per i dieci artisti finalisti selezionati dai professionisti del settore, vi è l’accesso alla serata finale in programma il 10 settembre sul suggestivo palco della tensostruttura dei Giardini Estensi.

La finale, che sarà trasmessa in diretta sui canali social del progetto, permetterà ai giovani artisti di aggiungere al bagaglio professionale un’esperienza importante in cui hanno potuto confrontarsi con un palco reale e con un vasto pubblico.