Settimana di sole, afa e temporali. Attenzione ai livelli dell’ozono

Un inizio di settimana caldo e afoso ci attende da domani, lunedì 10 agosto. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con formazione di cumuli nel pomeriggio e in serata con qualche possibile rovescio o temporale sui monti e nella notte anche in area pedemontana. La giornata di martedì sarà, invece, ben soleggiata con temperature massime in lieve calo ma con caldo afoso.

Da mercoledì si annunciano temporali che caratterizzeranno tutta la restante parte della settimana, con tempo variabile e temperature stazionarie sempre superiori ai 30 gradi. I fenomeni si prevedono soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il caldo e forte insolazione favorisconolo smog fotochimico ed accumulo dell’inquinante Ozono al suolo.

I livelli sono stati superati anche nella nostra provincia dove a Busto Arsizio, per esempio, la presenza dell’ozono ha superato il livello di guardia ( 120 microgrammi al metro cubo) tutti i giorni ad esclusione di mercoledì scorso quando il segnale è tornato verde grazie a una concentrazione di 80 microgrammi; dal giorno successivo, però, l’andamento ha registrato un nuovo aumento con il superamento sin da venerdì. A Varese da venerdì scorso, i parametri sono in netta crescita: nelle due stazioni i livelli sono stati superati con 184 e 146 microgrammi. A Gallarate la presenza di ozono è costante nell’ultima settimana con l’eccezione delle due giornate del 4 e del 5 agosto dove i livelli sono rientrati al di sotto dei limiti. La presenza dell’ozono è tra i 150 e i 172 microgrammi. Anche a Saronno, situazione di superamento della soglia di allarme tranne nella giornata del 4 agosto e un picco di 187 microgrammi il primo agosto.

Da mercoledì prossimo, comunque, le temperature saranno comunque stazionarie sopra ai 30 gradi.