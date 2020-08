Si cerca una famiglia per Apple, cagnona buona salvata dai vicini di casa

Apple è una cagnona di 8 anni. E’ una femmina di cane corso che da tempo viveva alla catena, denutrita e sola. Ad assisterla alcuni vicini di casa che le portavano cibo e acqua.

Una vita triste che ieri si è risolta con l’arrivo delle forze dell’ordine a Cadrezzate con Osmate, che hanno sequestrato Apple e l’hanno affidata a chi può occuparsene provvisoriamente.

«È dolcissima – dicono i vicini di casa che hanno avuto cura di lei – non abbaia mai ed è brava con gli altri cani. Ha solo bisogno di tanto amore e delle coccole che non ha mai avuto».

A lanciare un appello per l’adozione di Apple è la comandante della Polizia locale di Cadrezzate con Osmate, Angela Urciuoli, che ha fatto ricorso anche a Fb per trovare chi voglia prenderla e averne cura. «E’ un cane molto dolce e remissivo con umani, cani e gatti. Desiderosa dell’amore mai ricevuto, di qualche carezza e del buon cibo che la rimetta in sesto. Aiutiamo Apple a trovare una nuova casa, altrimenti a malincuore dovremo portarla in canile».

Per informazioni potete contattare il numero 338 6698780.