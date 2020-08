Sindacati e Istituti clinici Maugeri sottoscrivono il contratto di lavoro

Sindacati e Istituti Clinici Scientifici Maugeri hanno sottoscritto il 1° contratto collettivo nazionale di lavoro, valevole per il triennio 2020-2022.

Già nel 2015 i sindacati avevano mantenuto il contratto della sanità pubblica, a seguito delle note vicende che avevano interessato la Fondazione Maugeri, salvando il posto di lavoro dei medici e di tutto il personale, permettendo alla azienda di realizzare il concordato preventivo.

«In quell’occasione i medici e tutto il personale avevano accettato un sacrificio economico rilevante, pur di mantenere in vita le strutture sanitarie di eccellenza presenti sul territorio nazionale – ricorda Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia – Il successivo cambiamento strutturale dell’azienda, che a seguito di manovre finanziare ha assunto una nuova veste di natura privata, la ICS Maugeri, ha implicato l’applicazione del contratto della sanità privata».

Pertanto, sottolinea la Cisl Medici Lombardia, è da considerare un risultato rilevante il lavoro svolto dai sindacati per arrivare a realizzare un “nuovo ed inedito contratto Maugeri” che mantiene: la specificità della dirigenza sanitaria, l’indennità di esclusiva, il ristoro degli arretrati, l’omogeneità del tabellare, la libera professione, e l’attività di di ricerca.

«La parte normativa è stata “ricamata” in maniera tale da renderla vicina il più possibile al contratto nazionale pubblico, con particolare attenzione alle relazioni sindacali, all’informazione ed alla ricerca delle migliori qualità delle condizioni di lavoro – conclude Mazzacane -. Lodevole da parte di Ics Maugeri la corresponsione alla dirigenza sanitaria, con fondi propri, di una premialità per l’impegno per l’emergenza Covid. Interessante, infine, anche il piano di rilancio aziendale prospettato, anche in considerazione del superamento dell’emergenza Covid».