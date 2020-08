Solbiate Olona saluta per l’ultima volta Emilio Saporiti, grande uomo di sport

Solbiate Olona e l’intera valle hanno salutato questa mattina (lunedì), nella chiesa parrocchiale Emilio Saporiti, anima dello sport e soprattutto del ciclismo . Moltissimi lo stanno ricordando sulle bacheche facebook personali e sul gruppo “Sei di Solbiate Olona se” perchè tutti hanno un ricordo grande o piccolo di Emilio, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all’età di 73 anni, a causa di un male incurabile. Così lo ricorda Lucio Ghioldi, dell’associazione Iniziativa 21058:

Ha combattuto fino all’ultimo con la grinta, la voglia di vivere che l’hanno sempre contraddistinto, poi Emilio ha tagliato l’ultimo traguardo, lui che era un super appassionato di ciclismo, lui che ha conosciuto tutti i più grandi campioni. Aveva ereditato la passione dal suocero Renato Pinnari uno dei fondatori del GS Solbiatese. Aveva seguito innumerevoli volte e con vari ruoli, tutte le più grandi corse. Formidabile uomo di sport, soprattutto ciclismo ma non solo, come ad esempio il volontariato nella Solbiate Olona Soccorso. Ha continuato ad organizzare nonostante le difficoltà il Ciclocross dell’ Epifania, con grandi personaggi, le corse e le squadre di ciclismo giovanile senza dimenticare la Sagra dello Sport. Un vulcano di idee, di voglia di vivere come Emilio.