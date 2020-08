Sottopasso allagato a Tradate, la polizia locale mette in salvo una donna

L’acquazzone che si è abbattuto sul Varesotto ha provocato l’allagamento del sottopasso di via Piave a Tradate dove alcune auto sono rimaste anche intrappolate nell’acqua. In particolare la polizia locale è dovuta intervenire per trarre in salvo una donna rimasta bloccata a bordo della sua automobile. È accaduto a Tradate intorno alle 16 di lunedì 3 agosto.

Leggi anche Provincia - Forti scrosci di pioggia sul Varesotto e sul grande Trittico di ciclismo