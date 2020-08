Sei spettacoli all’ombra degli alberi nelle domeniche d’Agosto

Gli spettacoli inediti ispirati dagli alberi più suggestivi dei parchi cittadini per la rassegna “Il respiro e la maschera” tornano ad aprirsi anche ai bambini e alle famiglie in queste ultime domeniche di agosto con una carrellata di eventi sospesi tra natura e poesia, tra la magia di Gianni Rodari e la musica.

Villa Toeplitz, Villa Mylius e Villa Augusta le cornici d’eccezione che faranno da sfondo alle rappresentazioni teatrali pomeridiane, portate in scena al fresco delle fronde di alberi monumentali da sei diverse compagnie di artisti, secondo il seguente calendario.

domenica 16, agosto, ore 16.30 e 18.30

ALLE QUERCE DEL ROCCOLO DI VILLA TOEPLITZ

L’ANIMA VERDE

Spettacolo di ispirazione cromatica ideato e portato in scena da Marco Ballerini.

I Celti. Gli extraterrestri. Gli uomini e… gli alberi!

“Bernardo di Chiaravalle disse: Troverai più nei boschi che nei libri”, si legge nella presentazione dello spettacolo. Vero. Gli alberi. I nostri polmoni, il nostro ossigeno e la nostra anima. I Celti, mezzi uomini e mezzi extraterrestri, identificavano e classificavano le persone in base alla data di nascita terrena, riconducendo il tutto a una specifica pianta. “Io esempio, sono nato il 1 di settembre, quindi sono un PINO, e come tale una persona molto razionale”, racconta l’autore che guiderà il pubblico in un viaggio lungo il tempo, tra uomini e alberi.

IL TAVOLO E L’ALBERO

“Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare….” inizia così la celebre canzone di Sergio Endrigo e Gianni Rodari “Ci vuole un fiore” che ha ispirato alla Compagnia Coopuf questo spettacolo.

Nel roccolo di Villa Toeplitz tre querce rosse sono le protagoniste della storia e tre sono i punti di vista che l’uomo ha su questi alberi. Gli sguardi dei tre attori raccontano le diverse sensibilità attraverso tre tavoli di legno che costituiscono la scenografia. La musica accompagna in un continuum le parole, gli sguardi e le speranze per far capire, come nelle parole della canzone, che “per fare un tavolo serve un fiore”. Perché in realtà tutte le cose sono collegate tra loro e il fiore, simbolo di pace e bellezza, diventa l’emblema dell’ “armonia” che l’uomo deve cercare con la natura affinché tutto possa esistere in questo mondo.

Domenica 23 agosto, ore 16.30 e 18.30

VILLA MYLIUS, SOTTO L’ALBERO DEI TULIPANI

IL BANCO

Gli artisti della Compagnia Instabile Quick hanno colto in dialogo silenzioso, ma straordinario, tra una bambina che ascolta il suo banco e ne trascrive la storia. “L’albero mi ha regalato un banco….con sedia e calamaio compreso”. Il racconto parte da qui…

GHIGNAD, IL RAGAZZO ALBERO

L’attrice e narratrice Marina De Juli diventa Ghignad, un ragazzo particolare, con una gran massa di capelli e piedi troppo lunghi.

Uno spettacolo sulla diversità e la sua forza, sulla società degli alberi e quella degli uomini, sulla fantasia e il sogno come necessità di vita.

Domenica 30 agosto, ore 16.30 e 18.30

VILLA AUGUSTA, SOTTO IL GRANDE CEDRO DELL’HIMALAYA

L’ARBRE MAGIQUE

Cosa ci nascondono gli alberi? Quali sono le magie che compiono a nostra insaputa?

Jane Bowie prende per mano il pubblico e lo conduce in un viaggio dietro la maschera, alla scoperta del mondo magico e un po’ segreto che si nasconde dentro gli alberi.

L’ALBERO DEI DISEGNI

Un racconto corale, di parole e musica quello pensato da Clarissa Pari del Teatro in Drao che lo porterà in scena accompagnata dal musicista Lele Pescia nel fruscio di fogli e disegni.

Il Cedro: luogo di memorie d’infanzia, riti e giochi, scoperte, temporali, solitudini, amicizie, cambiamenti, raccontato da chi lo ha vissuto e testimoniato nei disegni d’ infanzia e che lo rincontra oggi.

COME PARTECIPARE

Per ogni rappresentazione è previsto un numero massimo di 50 spettatori, con obbligo di prenotazione al 393 3315016 nei giorni compresi tra il giovedì e il sabato precedenti lo spettacolo.

Saranno rispettate tutte le procedure in termini di sicurezza sanitaria al momento in vigore con il supporto di ABAD Cooperativa Sociale ONLUS