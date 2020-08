“Storie sotto le stelle”: letture e musica per le vie di Marchirolo

Venerdì 14 agosto, per le vie di Marchirolo, torna per la sua seconda edizione “Storie Sotto le Stelle”: l’evento organizzato dalla Biblioteca di Marchirolo, in collaborazione con la Banda Musicale e il gruppo di lettura scenica “Quelli dell’Agenzia di Viaggio“.

Coloro che parteciperanno avranno l’occasione anche di scoprire angoli nascosti del paese, messi gentilmente a disposizione del pubblico da parte di privati cittadini.

Il ritrovo è previsto presso il Parco Camilliani in Via Dante 17 alle ore 20:45 dove verrà indicato a ciascun partecipante il luogo della prima stazione. Per il resto della serata spetterà ai singoli partecipati, accompagnati da un adulto, trovare i restanti mini-eventi, che si ripeteranno per un paio d’ore, dando la possibilità a tutti di assistervi evitando affollamenti.

I partecipanti dovranno portare con sé la mascherina, qualora fosse necessario indossarla nel caso in cui non si riuscisse a mantenere il distanziamento sociale. Nelle stazioni di lettura, comunque, i posti disponibili saranno adeguatamente distaccati.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.