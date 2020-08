Sul lago Ceresio si naviga a tempo di rock con Radio Morcote International

Sabato 22 agosto la radio rock più celebre della Svizzera salpa da Lugano con Rock & Roll Waves, l’evento più rock sul lago Ceresio che darà la possibilità di rivivere i fasti degli anni sessanta delle radio pirata inglesi.

Il suo fondatore, Grant Benson, ex dj di Radio Caroline, la radio pirata più famosa al mondo, e la sua partner in crime, “ruberanno“ uno dei battelli della Società di navigazione Lago di Lugano e permetteranno a tutti di tornare agli anni pioneristici della Swinging London, agli anni d’oro dei Beatles, dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin.

«E’ sempre stato un mio sogno far vivere ad altri quello che noi dj provavamo quando suonavamo la musica dei mostri storici del rock – dice Grant Benson – la musica suonata da una nave nel mezzo del mare. Adesso, grazie a Società Navigazione del Lago di Lugano, si potrà realizzare. L’unica differenza è che questa volta saremo pirati di “lusso”, non dovrebbero arrestarci».

Sabato 22 agosto, Radio Morcote International, salperà dalla banchina di Lugano Centrale per regalare una crociera a suon di rock ed accompagnare, al tramonto, tutti coloro che avranno il desiderio di rivivere il rock degli anni ‘60 e ‘70 per diventare, per una volta, parte di una radio rock pirata.

Il programma di Rock & Roll Waves:

Sabato 22 Agosto

ore 19:30: Inizio imbarchi a Lugano Centrale

ore 20:00: partenza del battello – crociera con cena a bordo. ore 22:00:rientro a Lugano

ore 22:30: sbarco degli ospiti

I biglietti sono in vendita su biglietteria.ch