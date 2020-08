Sulla sua testa un mandato di arresto europeo per traffico di essere umani, arrestato ad Uboldo

Ieri mattina gli agenti del Commissariato della polizia di Busto Arsizio si sono presentati in un’abitazione di Uboldo dove, dopo una serie di accertamenti, sapevano che avrebbero trovato un cittadino albanese di 34 anni ricercato per un mandato di arresto europeo emesso dalla Gran Bretagna.

L’uomo, considerato dalla polizia e dalla magistratura inglesi un componente di un gruppo di nazionalità albanese responsabili di traffico di essere umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di extracomunitari fatti entrare illegalmente in Gran Bretagna, da alcuni anni aveva riparato in Italia, spostandosi tra il Piemonte e l’hinterland milanese.

Lo scorso mese di ottobre era stato emesso il mandato di arresto, ma nel frattempo dell’uomo si erano perse le tracce. Dopo una serie di accertamenti effettuati dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di Busto Arsizio è emerso che lo straniero aveva firmato un contratto di locazione dell’abitazione di Uboldo, dove effettivamente i poliziotti di via Foscolo lo hanno rintracciato e arrestato. Per lui si sono spalancate le porte del carcere bustocco, dove rimarrà in custodia fino alla conclusione delle procedure di estradizione.