Supercoppa, la Openjobmetis sfida Milano sabato all’ora dell’aperitivo

Segnatevi questa data: sabato 29 agosto, ore 18. Sarà il momento preciso in cui prenderà il via la stagione ufficiale della Pallacanestro Varese che a quell’ora comincerà ad affrontare l’EA7 Milano in una partita di Supercoppa.

Come noto, il torneo di inizio annata – che in passato si giocava tra due o quattro squadre – quest’anno sarà allargato a tutte e sedici le compagini di Serie A, suddivise inizialmente in quattro gironi. Un modo per festeggiare i 50 anni di fondazione della Legabasket (LBA) e per permettere a tutti di ripartire con un impegno agonistico dopo tanti mesi di stop.

I raggruppamenti sono stati disegnati con criteri territoriali e così la Openjobmetis dovrà subito vedersela con tre lombarde: Milano, Brescia e Cantù. Il regolamento prevede gironi all’italiana con partite di andata e ritorno – sei in tutto per ciascun team – e la qualificazione della vincitrice di ogni gruppo per le Final Four in programma alla Fiera di Bologna. Non mancano, evidentemente, diverse incognite: le regole sulla quarantena hanno creato differenze di preparazione all’interno delle stesse squadre (intanto Toney Douglas è arrivato in città) mentre a oggi – lunedì 24 – non sono ancora note le disposizioni per quanto riguarda il pubblico.

Varese-Milano, di certo, si giocherà alla Enerxenia Arena e sarà subito un banco di prova molto duro per la squadra di Attilio Caja, chiamata a sfidare quella che tutti già danno come favorita numero uno per lo scudetto, forte degli acquisti di Datome, Moretti, Delaney, Hines, Punter, Shields e via discorrendo. L’Olimpia farà il proprio esordio in Coppa giovedì 27 alle ore 17 contro l’Acqua San Bernardo Cantù mentre – come dicevamo – il derby di Masnago sarà il primo vero impegno per Ferrero e soci. Definita nel frattempo anche la data del secondo incontro della Openjobmetis: lunedì 1 settembre al PalaLeonessa di Brescia contro la Germani. Palla a due in questo caso alle ore 19,30. Le partite saranno trasmesse su Europsport Player (il canale specializzato sarà anche sponsor ufficiale della manifestazione) ma naturalmente i nostri lettori avranno a disposizione il liveblog targato #direttavn.