Tampone Covid-19 per chi torna dall’estero: attese più lunghe a causa dell’alto numero di esami

L’elevato numero di tamponi eseguiti in questi giorni e in programma nel fine settimana, in Lombardia, sui passeggeri in rientro da Malta, Grecia, Spagna e Croazia, come da ordinanza del Ministero della Salute del 12/8/2020, potrebbe causare un rallentamento nella comunicazione dei referti fino a 96 ore.

La situazione si normalizzerà nei primi giorni della prossima settimana, rientrando nello standard consolidato di 48 ore.

Chi avesse necessità urgenti può rivolgersi ad altra Struttura/ Laboratorio, come previsto dalla normativa.