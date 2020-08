Teatro, musica e cose buone: a Figino torna “Càsoro in Festa”

Sabato 5 settembre torna “Càsoro in Festa”, la manifestazione culturale per coloro che hanno a cuore le relazioni, il divertimento e la meraviglia senza dimenticare l’aspetto culinario.

Nel rigoglioso parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro di Figino (Lugano) a partire dal pomeriggio si susseguiranno momenti di intrattenimento e riflessione per tutta la famiglia.

Dalle 16 i più piccoli potranno fare yoga, partecipare ad attività creative in cui imparare ad esprimersi tramite elementi naturali, parole e musica, ma anche assistere a letture animate in cui scoprire i diritti dei bambini raccontati direttamente dalla voce del burattino Pinocchio e immergersi nella performance di teatro fisico con l’attore, mimo e clown ticinese Michele Rezzonico.

Alle 19.30 ci sarà lo spettacolo-concerto malincoMico “Roba Minima, s’intend!” di e con Stefano Orlandi su musiche di Enzo Jannacci, l’unico dell’intero programma con prenotazione obbligatoria, a cui seguirà la performance di teatro di strada “Denio Chiotte”, di e con Daniele Bianco, ispirata alle vicissitudini di Don Chisciotte rielaborate in chiave moderna.

Griglia, food truck, buvette e musica dal vivo allieteranno incontri e chiacchiere, e per coloro che amano lasciarsi trasportare nella notte l’apicoltore e Dj LeMox offrirà suoni, onde positive e balli mixando i suoi più disparati vinili.

Càsoro in Festa è l’evento clou di un’estate già ricca di iniziative offerte dalla Fondazione nell’ambito del programma gARTen: «Gli eventi sono stati voluti e organizzati per consentire alle persone di ritrovare una sorta di normalità dopo il Covid, per dare l’opportunità di uscire e riassaporare il piacere di incontrasi e assistere a piccole manifestazioni in sicurezza – spiega la presidente Claudia Lombardi – È senz’altro una scommessa vinta in quanto il successo riscontrato è andato oltre le aspettative, da una parte perché il meteo ci è stato favorevole e poi perché abbiamo avuto una buona frequentazione ad ogni evento, segno che la nostra proposta è stata gradita. Una proposta variegata fatta di incontri con gli artisti, spettacoli, letture e show, la cui conclusione naturale è Càsoro in Festa, una piccola vetrina per le arti sceniche».

Un’occasione di fine estate per mettere in scena la voglia di esserci e incontrarsi in un luogo di arte, cultura, natura e idee, ma soprattutto per condividere e condividersi.

La stagione degli incontri terminerà il 16 settembre alle 18 con il finissage dell’esposizione #gARTen.

Càsoro in Festa è a ingresso libero ad eccezione dello spettacolo “Roba Minima, s’intend!”; info e prenotazioni a info@fondazioneteatro.ch o telefonando al numero 091 995 11 28.

Il programma dettagliato su www.fondazioneteatro.ch.