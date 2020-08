Il tetto di Villa Olimpia a Verbania verrà ristrutturato

Continua l’impegno di questi anni, dell’amministrazione comunale di Verbania, nell’attenzione ai servizi sociali e per la casa.

«E’ stato infatti approvato oggi dalla Giunta Comunale – segnala il sindaco Silvia Marchionini – il progetto definitivo del 1° lotto per il rifacimento del tetto di Villa Olimpia a Verbania Pallanza, per un importo complessivo di 98 mila euro. Un intervento necessario per una struttura, Villa Olimpia, centrale nelle politiche sociali e per la casa del Comune».

Nello stabile sono presenti diciotto tra piccoli appartamenti e stanze destinate a chi è seguito dall’assessorato ai servizi sociali e dal Consorzio con ventinove persone ospitate. Inoltre, è sede del ristorante didattico e sociale Villa Olimpia ( www.villaolimpia.org ), del piccolo negozio comunale Wabi Sabi (dove si recuperano e si regalano oggetti usati), della sede del Quartiere di Pallanza, dell’associazione AffDown e ospita una sala per incontri e riunioni: «Una struttura centrale e importante per le politiche sociali e per la casa di erbania; e questo investimento risponde ad alcune necessità di manutenzione non più procrastinabili» commenta il sindaco.