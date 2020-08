Torna per la quinta la Cicloscalata delle Tre Croci

Torna per la quinta edizione la Cicloscalata Tre Croci che ogni anno porta i pedalatori al Campo dei Fiori di Varese.

Domenica 16 agosto questo rito ciclistico e podistico, voluto dal gruppo Alpini di Varese, si ripeterà per dare la possibilità ai partecipanti di salire attraverso i 6700 metri che da via Quintino sella – Via Adige ( bivio Velate di Varese) portano al Campo dei Fiori di Varese ( ingresso Grand Hotel).

Sarà un’edizione speciale dell’evento in quanto gli Alpini di Varese quest’anno non hanno potuto allestire la classica “Feste della Montagna”, ma non hanno voluto rinunciare alla tradizione ciclo-podistica. Sarà quindi una cicloscalata in autogestione e nel rispetto delle norme vigenti. Dal punto di partenza i partecipanti calcoleranno autonomamente il tempo di salita al Campo dei Fiori, all’arrivo dalle ore 9 alle 12.30 dichiareranno il loro tempo di salita ai promotori della mattinata ciclistica che consegneranno, a chi vorrà fare una donazione di Euro10, uno zainetto con una maglia da ciclista o una t-shirt, il braccialetto degli Alpini di Varese e altri gadget. Non mancherà il riconoscimento per il gruppo più numeroso, composto da almeno da 10 atleti. La Cicloscalata delle Tre Croci torna così a fare divertire ciclisti e podisti il tutto come tradizione con un fine benefico.